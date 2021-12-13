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Рада запросила Шмигаля на годину запитань до уряду

Автор: Марія Кучерявець

Верховна рада запросила прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля на годину запитань до уряду. Вона традиційно проходить щоп'ятниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію погоджувальної ради.

Зокрема, парламентарі планують заслухати главу уряду щодо соціально-економічної ситуації в країні та шляхів розв'язання проблемних питань. Відповідну пропозицію підтримали всі учасники засідання.

"Запросити прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з тематикою наступною: проінформувати про соціально-економічну ситуацію в Україні та заходи уряду з вирішення проблемних питань", - сказав спікер парламенту Руслан Стефанчук.

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Денис ШмигальВерховна рада