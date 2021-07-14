Рада предусмотрела штрафы за невыполнение требований инспектора ВСП
Верховная рада предусмотрела административную ответственность за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия. Народные депутаты приняли во втором чтении законопроект президента Владимира Зеленского №5069.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.
"За" проголосовали 265 парламентариев.
Штрафовать будут за невыполнение законных требований ВСП, его органа, члена Высшего совета правосудия или дисциплинарного инспектора ВСП по:
- предоставлению информации, документов, судебного дела (его копии), рассмотрение которого закончено,
- за предоставление заведомо недостоверной информации,
- за несоблюдение установленных законом сроков предоставления информации, документов, судебного дела (его копии), рассмотрение которого закончено.
Такое нарушение будут наказывать штрафом в размере от пятидесяти до ста пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан. Это 850-2550 гривен.
Напомним, за основу этот закон парламент принял в конце мая.
Как писало РБК-Украина, Рада одобрила законопроект Зеленского №3711-д о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей. Документ приняли с предложениями главы государства.