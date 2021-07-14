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Рада предусмотрела штрафы за невыполнение требований инспектора ВСП

Новина українською →
Украина, Среда 14 июля 2021 13:02
Рада предусмотрела штрафы за невыполнение требований инспектора ВСП Фото: в Украине будут штрафовать за невыполнение требований инспектора Высшего совета правосудия (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада предусмотрела административную ответственность за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия. Народные депутаты приняли во втором чтении законопроект президента Владимира Зеленского №5069.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

"За" проголосовали 265 парламентариев.

Штрафовать будут за невыполнение законных требований ВСП, его органа, члена Высшего совета правосудия или дисциплинарного инспектора ВСП по:

  • предоставлению информации, документов, судебного дела (его копии), рассмотрение которого закончено,
  • за предоставление заведомо недостоверной информации,
  • за несоблюдение установленных законом сроков предоставления информации, документов, судебного дела (его копии), рассмотрение которого закончено.

Такое нарушение будут наказывать штрафом в размере от пятидесяти до ста пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан. Это 850-2550 гривен.

Напомним, за основу этот закон парламент принял в конце мая.

Как писало РБК-Украина, Рада одобрила законопроект Зеленского №3711-д о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей. Документ приняли с предложениями главы государства.

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