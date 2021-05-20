Рада хочет наказывать за невыполнение требований инспектора ВСП: размеры штрафов
Верховная рада планирует установить административную ответственность за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия. Народные депутаты приняли за основу законопроект президента Владимира Зеленского №5069.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.
"За" проголосовали 246 нардепов.
Ответственность предусмотрена за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора ВСП по поводу предоставления информации или документов, или за предоставление заведомо ложной информации на запрос, в том числе несоблюдение установленных законом сроков.
Такое нарушение хотят наказывать штрафом в размере от пятидесяти до ста пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан. Это 850-2550 гривен.
Напомним, порядок избрания на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов ВСП планируют изменить. ВР одобрила за основу законопроект Зеленского №5068.
Как писало РБК-Украина, в начале мая Венецианская комиссия опубликовала срочное заключение по проекту закона президента №5068. Документ содержит 11 рекомендаций комиссии к тексту законопроекта.
Эти законопроекты Зеленский внес в Раду в феврале 2021 года.