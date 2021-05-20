Рада хочет наказывать за невыполнение требований инспектора ВСП: размеры штрафов

Верховная рада планирует установить административную ответственность за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия . Народные депутаты приняли за основу законопроект президента Владимира Зеленского №5069.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

"За" проголосовали 246 нардепов.

Ответственность предусмотрена за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора ВСП по поводу предоставления информации или документов, или за предоставление заведомо ложной информации на запрос, в том числе несоблюдение установленных законом сроков.

Такое нарушение хотят наказывать штрафом в размере от пятидесяти до ста пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан. Это 850-2550 гривен.