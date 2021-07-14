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Рада передбачила штрафи за невиконання вимог інспектора ВРП 

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Україна, Середа 14 липня 2021 13:02
Рада передбачила штрафи за невиконання вимог інспектора ВРП  Фото: в Україні будуть штрафувати за невиконання вимог інспектора Вищої ради правосуддя (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада передбачила адміністративну відповідальність за невиконання законних вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя. Народні депутати прийняли у другому читанні законопроект президента Володимира Зеленського №5069.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

"За" проголосували 265 парламентарів.

Штрафувати будуть за невиконання законних вимог ВРП, її органу, члена Вищої ради правосуддя або дисциплінарного інспектора ВРП щодо:

  • надання інформації, документів, судової справи (її копії), розгляд якої закінчено,
  • за надання завідомо недостовірної інформації,
  • за недодержання встановлених законом строків надання інформації, документів, судової справи (її копії), розгляд якої закінчено.

Таке порушення будуть карати штрафом у розмірі від п'ятдесяти до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це 850-2550 гривень.

Нагадаємо, за основу цей закон парламент ухвалив наприкінці травня.

Як писало РБК-Україна, Рада схвалила законопроект Зеленського №3711-д про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Документ ухвалили з пропозиціями глави держави.

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