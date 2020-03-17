Рада передбачила підвищення доступності ліків

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законом передбачено проводити закупівлі медичних товарів за кошти держбюджету в рамках програм

Верховна рада прийняла в другому читанні законопроект №2538 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів і інших товарів, які закуповуються особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я". За документ проголосували 290 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

Передбачено створення основ залучення закупівельної організації до здійснення закупівель медичних товарів за кошти державного бюджету.

"Проект закону розроблений з метою забезпечення можливості здійснювати закупівлі медичних товарів за кошти державного бюджету із залученням закупівельної організації, застосування прозорих закупівельних процедур і економії бюджетних коштів", - раніше інформував голова комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький у ході презентації проекту в сесійній залі.

Згідно з документом, Міністерство охорони здоров'я України буде залишатися головним розпорядником бюджетних коштів. При цьому закупівельна організація буде здійснювати закупівлі медичних товарів за кошти держбюджету в рамках програм, які будуть визначені як стратегічні.

Так, закупівельна організація буде отримувати бюджетні кошти від МОЗ, проводити процедури закупівель, укладати від свого імені договори про закупівлю, ставати власником лікарських засобів та інших медичних товарів і організовувати отримання відповідних товарів кінцевими споживачами - лікувально-профілактичними установами.

При цьому перелік медтоварів, які можуть закуповуватися за держкошти, передбачається затвердити постановою уряду.

Нагадаємо, 14 січня парламент прийняв за основу в першому читанні законопроект №2538. За документ проголосували 278 нардепів.

Як писало РБК-Україна, раніше ВР також підтримала за основу в першому читанні законопроект №2539 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів і інших товарів, які закуповуються за кошти державного бюджету, і створення умов для закупівель у сфері охорони здоров'я за кошти державного бюджету".