Рада предусмотрела порядок возобновления действия лицензии

Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №1060 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании порядка лицензирования хозяйственной деятельности". За документ проголосовал 301 нардеп, передает корреспондент РБК-Украина.

Законом предусматривается:

введение новой санкции за нарушения в сфере лицензирования - приостановление действия лицензии в полном объеме или частично;

введение порядка восстановления действия лицензии, которая была остановлена органом лицензирования;

введение порядка обжалования лицензиатом решения органа лицензирования о приостановлении действия лицензии.

Документом определены новые основания для аннулирования лицензии (в случае признания недееспособным, ограниченно дееспособным, признания безвестно отсутствующим, объявления умершим лицензиата; наличия акта о неустранении лицензиатом в течение срока приостановления действия лицензии нарушений, послуживших основанием для ее остановки). При этом исключается основание для аннулирования лицензии в случае неуплаты лицензиатом за выдачу лицензии.

Также предлагается уточнить перечень сведений о лицензировании, размещаемых в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

"Установление нового основания для оставления заявления о получении лицензии без рассмотрения - наличие информации об осуществлении над предприятием контроля резидентами государств, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины в значении, приведенном в статье 1 закона "Об обороне Украины", - сказано в пояснительной записке к закону.

Кроме того, унифицируются размеры штрафов за нарушение законодательства в сфере лицензирования и усовершенствуется процедура обжалования действий органов лицензирования в Экспертно-апелляционном совете.

Напомним, уже опубликован закон об отмене лицензий операторам телекоммуникаций.