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Рада предоставила гарантии госзащиты военным Сил специальных операций

Автор: Юлия Струк

Верховная рада предоставила гарантии государственной защиты военнослужащим Сил специальных операций Вооруженных сил. Народные депутаты приняли за основу и в целом соответствующий законопроект №4186.

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Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

За документ проголосовали 303 парламентария.

Этим военным и членам их семей предоставили соответствующие гарантии защиты во время выполнения ими задач по назначению.

Авторы законопроекта ожидают, что эти изменения в закон "О государственной защите работников суда и правоохранительных органов" обеспечат своевременное противодействие, реагирование и защиту жизни, здоровья, жилья и имущества указанной категории лиц, уменьшат последствия влияния Российской Федерации, будут способствовать выполнению Силами специальных операций ВСУ задач по назначению.

Напомним, в Украине с 26 ноября разрешили допуск дознавателей, следователей и прокуроров в район проведения Операции объединенных сил. Соответствующий закон вступил в силу.

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