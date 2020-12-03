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Рада надала гарантії держзахисту військовим Сил спеціальних операцій

Автор: Юлія Струк

Верховна рада надала гарантії державного захисту військовослужбовцям Сил спеціальних операцій Збройних сил. Народні депутати схвалили за основу та в цілому відповідний законопроект №4186.

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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

За документ проголосували 303 парламентарі.

Цим військовим та членам їхніх сімей надали відповідні гарантії захисту під час виконання ними завдань за призначенням.

Автори законопроекту очікують, що ці зміни до закону "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" забезпечать своєчасну протидію, реагування та захист життя, здоров’я, житла і майна зазначеної категорії осіб, зменшать наслідки впливу Російської федерації, сприятимуть виконанню Силами спеціальних операцій ЗСУ завдань за призначенням.

Нагадаємо, в Україні з 26 листопада дозволили допуск дізнавачів, слідчих і прокурорів у район проведення Операції об'єднаних сил. Відповідний закон набув чинності.

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