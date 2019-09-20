Рада предлагает не включать дезертиров в численность ВСУ

Верховная рада Украины поддержала в первом чтении законопроект №1227, которым усовершенствуются вопросы прохождения военной службы. За него проголосовали 275 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

Проект предлагает признать военнослужащих, самовольно оставивших воинские части или места службы, дезертировали из ВСУ и других формирований или добровольно сдались в плен, такими, которые не входят в численность ВСУ.

При этом предлагается сохранить за ними статус военнослужащих на период осуществления уголовных производств в органах досудебного расследования и судах. Планируется приостановление выплат и выдачи других видов обеспечения, а также лишение социальных гарантий, установленных для военных.

При этом в случае вынесения судом оправдательного приговора предполагается восстановить им все виды обеспечения и соответствующие гарантии соцзащиты.

Напомним, ранее сообщалось, что в осенней кампании 2019 года на срочную военную службу в Вооруженные силы Украины будут призваны 15 тыс. 200 новобранцев.