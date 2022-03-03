Рада предлагает давать пожизненное за госизмену и диверсии

Правоохранительный комитет Рады поддержал законопроект об усилении уголовной ответственности за госизмену и диверсии. В частности, за госизмену предлагается наказывать пожизненным заключением.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Слуги народа" в Facebook .

Так, в законопроекте №7116 "Ни шагу назад!", предлагается в статьях 111 и 113 УК Украины предусмотреть наказание за государственную измену и диверсию в условиях военного положения с максимальной мерой наказания в виде пожизненного заключения с обязательной конфискацией имущества.

Также предлагается запретить любую амнистию к тем, кто совершил государственную измену и диверсию.