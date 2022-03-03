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Рада пропонує давати довічне за держзраду та диверсії

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Україна, Четвер 03 березня 2022 09:38
Рада пропонує давати довічне за держзраду та диверсії Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Правоохоронний комітет Ради підтримав законопроект про посилення кримінальної відповідальності за держзраду та диверсії. Зокрема, за держзраду пропонується карати довічним ув'язненням.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Слуги народу" в Facebook.

Так, у законопроекті №7116 "Ні кроку назад!" пропонується у статтях 111 та 113 КК України передбачити покарання за державну зраду та диверсію в умовах військового положення з максимальною мірою покарання у вигляді довічного ув'язнення з обов'язковою конфіскацією майна.

Також пропонується заборонити будь-яку амністію до тих, хто здійснив державну зраду та диверсію.

Як повідомлялось, РБК-Україна собрало всі оперативні новини про події в Україні читайте в окрему онлайн-трансляцію.

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