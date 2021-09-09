Рада предлагает каждый год проводить индексацию пенсий 1 марта

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию пленарного заседания.

Напомним, ранее сообщалось, что с октября пенсионеры старше 75 лет будут получать дополнительные выплаты.

О том, какой выбор оставляет государство своим гражданам, читайте в материале РБК-Украина "Пенсии, которых не будет. Или за счет чего украинцам жить в старости".