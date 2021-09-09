ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Рада предлагает каждый год проводить индексацию пенсий 1 марта

Новина українською →
Киев, Четверг 09 сентября 2021 15:50
Рада предлагает каждый год проводить индексацию пенсий 1 марта Фото: пенсионерам хотят индексировать выплаты 1 марта (Виталий Носач/РБК-Украины)
Автор: Александр Мороз

Верховная рада Украины может установить дату ежегодной индексации пенсий. Соответствующий законопроект №4668 в первом чтении поддержали 317 народных депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию пленарного заседания.

Данный законопроект предлагает:

  • с 1 января 2022 года определить дату ежегодной индексации пенсий - 1 марта;
  • проводить ежегодную индексацию пенсий военнослужащим, государственным служащим и другим категориям пенсионеров на общих условиях;
  • назначать досрочно пенсии по возрасту за полтора года до достижения пенсионного возраста лицам, трудовой договор с которыми расторгнут связи с изменениями в организации производства и при других условиях;
  • назначать досрочно пенсии матерям (отцам) детей, больных тяжелыми или редкими заболеваниями, которым не установлена ​​инвалидность.

Напомним, ранее сообщалось, что с октября пенсионеры старше 75 лет будут получать дополнительные выплаты.

О том, какой выбор оставляет государство своим гражданам, читайте в материале РБК-Украина "Пенсии, которых не будет. Или за счет чего украинцам жить в старости".

Читайте РБК-Украина в Google News
Пенсии Индексация зарплат и пенсий
NEWS
Карантин по-новому. Два сертификата и QR-код на входе: что планирует Минздрав
Карантин по-новому. Два сертификата и QR-код на входе: что планирует Минздрав
DAILY
Не только "Джавелины". Какое американское оружие нужно Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Не только "Джавелины". Какое американское оружие нужно Украине