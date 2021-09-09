Рада предлагает каждый год проводить индексацию пенсий 1 марта
Фото: пенсионерам хотят индексировать выплаты 1 марта (Виталий Носач/РБК-Украины)
Верховная рада Украины может установить дату ежегодной индексации пенсий. Соответствующий законопроект №4668 в первом чтении поддержали 317 народных депутатов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию пленарного заседания.
Данный законопроект предлагает:
- с 1 января 2022 года определить дату ежегодной индексации пенсий - 1 марта;
- проводить ежегодную индексацию пенсий военнослужащим, государственным служащим и другим категориям пенсионеров на общих условиях;
- назначать досрочно пенсии по возрасту за полтора года до достижения пенсионного возраста лицам, трудовой договор с которыми расторгнут связи с изменениями в организации производства и при других условиях;
- назначать досрочно пенсии матерям (отцам) детей, больных тяжелыми или редкими заболеваниями, которым не установлена инвалидность.
Напомним, ранее сообщалось, что с октября пенсионеры старше 75 лет будут получать дополнительные выплаты.
О том, какой выбор оставляет государство своим гражданам, читайте в материале РБК-Украина "Пенсии, которых не будет. Или за счет чего украинцам жить в старости".