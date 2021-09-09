Рада пропонує щороку проводити індексацію пенсій 1 березня
Фото: пенсіонерам хочуть індексувати виплати 1 березня (Віталій Носач/РБК-Україна)
Верховна рада України може встановити дату щорічної індексації пенсій. Відповідний законопроект № 4668 у першому читанні підтримали 317 народних депутатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію пленарного засідання.
Даний законопроект пропонує:
- з 1 січня 2022 року визначити дату щорічної індексації пенсій - 1 березня;
- проводити щорічну індексацію пенсій військовослужбовцям, державним службовцям та іншим категоріям пенсіонерів на загальних умовах;
- призначати достроково пенсії за віком за півтора року до досягнення пенсійного віку особам, трудовий договір з якими розірвано зв'язку зі змінами в організації виробництва та за інших умов;
- призначати достроково пенсії матерям (батькам) дітей, хворих на тяжкі або рідкісні захворювання, яким не встановлено інвалідність.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з жовтня пенсіонери старше 75 років отримуватимуть додаткові виплати.
Про те, який вибір залишає держава своїм громадянам, читайте в матеріалі РБК-Україна "Пенсії, яких не буде. Або за рахунок чого українцям жити в старості".