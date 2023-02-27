Рада з прав людини ООН обговорить розслідування злочинів РФ в Україні
У рамках щорічної сесії Ради з прав людини ООН дипломати обговорюватимуть розслідування військових злочинів, скоєних на території України з початку вторгнення РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
Тема війни в Україні, як очікується, стане домінуючою на зустрічі, яка відкривається за кілька днів після того, як Генеральна Асамблея ООН більшістю голосів ухвалила резолюцію з вимогою до Росії негайно вивести війська з сусідньої країни.
Повідомляється, що сесія триватиме рекордні шість тижнів, на її відкритті виступить генсек ООН Антоніу Гутерріш, а загалом у перший тиждень очікуються виступи близько 150 глав держав та урядів, зокрема представників США, Китаю, України та Ірану.
Раніше повідомлялося, що європейський судовий орган Євроюст оголосив про створення в Гаазі центру розслідування злочинів Росії проти України. Новий центр буде готовий до запуску цього літа.
Нагадаємо, генпрокурор Андрій Костін розповів, як змінювалася дискусія щодо трибуналу над РФ.
Окрім того, голова Офісу президента Андрій Єрмак зазначав, що зараз обговорюється не ідея, а конкретні механізми спецтрибуналу для Росії.
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