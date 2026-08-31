Рада працюватиме під час тривог, голосування буде через QR-код, - нардеп

Верховна Рада планує продовжувати роботу під час повітряних тривог. За словами депутатки, новий формат передбачає, що парламентарям дадуть 10 хвилин на спуск в укриття, після чого засідання продовжиться.

Про такий порядок роботи на засіданні фракції повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Для роботи депутатів в укритті вже підготували необхідну інфраструктуру. Зокрема, там встановили стільці для 330 народних обранців.

Як депутати голосуватимуть

Після спуску в укриття парламентарі зможуть продовжувати голосування зі своїх планшетів або телефонів. Для цього вони використовуватимуть особисті QR-коди, за якими можна буде перейти на сторінку для голосування.

Таким чином, повітряна тривога не має автоматично означати зупинку роботи парламенту. Депутати зможуть перейти в безпечніше місце та водночас залишатися залученими до роботи Ради.

Нову систему почнуть тестувати

Найближчими днями депутати почнуть перевіряти, як працюватиме новий механізм на практиці. Для цього вони спускатимуться в укриття групами по 20 осіб.

Очікується, що тестування допоможе перевірити роботу системи голосування та організацію самого процесу під час повітряної тривоги.

За задумом, новий формат дозволить не переривати засідання Ради через тривоги та забезпечити безперервність роботи парламенту.