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Рада позволила привлечь на дороги еще 20 млрд грн, - Юрий Голик

Новости » Инфраструктура     17.01.2020 - 10:45
Рада позволила привлечь на дороги еще 20 млрд грн, - Юрий Голик
Фото: Юрий Голик (пресс-служба)

В Раде проголосовали за законопроекты, которые позволят привлечь дополнительные средства на ремонт дорог

Верховная Рада Украины проголосовала два законопроекта, которые позволят привлечь дополнительные средствана ремонт дорог. Об это на своей странице в Facebook сообщил советник премьер-министра Юрий Голик.

Речь идет о законах №2660 и №2661, которые 17 января Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом. Оба проекта закона позволяют "Укравтодору" привлечь еще 20 млрд грн на ремонт дорог.

"Я уже писал об утверждении Кабинетом Министров перечня дорог для ремонта в этом году на общую сумму 32 млрд грн в рамках Дорожного фонда и отметил, что это только первый "транш" на приведение дорог в порядок. Но и это еще не всё. Будут хорошие новости еще", - отметил он.

Суть обеих законопроектов в том, что они меняют закон о госбюджете так, чтобы "Укравтодор" смог привлечь кредитные деньги коммерческих банковских структур под гарантии правительства.

Как сообщалось, советник премьер-министра Юрий Голик показал какие дороги будут отремонтированы в Украине в 2020 году.

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