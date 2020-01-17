Рада дозволила залучити на дороги ще 20 млрд грн, - Юрій Голік

Фото: Юрій Голик (прес-служба)

В Раді проголосували за законопроекти, які дозволять залучити додаткові кошти на ремонт доріг

Верховна Рада України проголосувала два законопроекти, які дозволять залучити додаткові кошти на ремонт доріг. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив радник прем'єр-міністра Юрій Голік.

Йдеться про закони №2660 і №2661, які 17 січня Верховна Рада України прийняла за основу та в цілому. Обидва проекти закону дозволяють "Укравтодору" залучити ще 20 млрд грн на ремонт доріг.

"Я вже писав про затвердження Кабінетом Міністрів переліку доріг для ремонту в цьому році на загальну суму 32 млрд грн в рамках Дорожнього фонду та зазначив, що це лише перший "транш" на приведення доріг в порядок. Але і це ще не все. Будуть гарні новини ще", - зазначив він.

Суть обох законопроектів в тому, що вони змінюють закон про держбюджет так, щоб "Укравтодор" зміг залучити кредитні гроші комерційних банківських структур під гарантії уряду.

Як повідомлялося, радник прем'єр-міністра Юрій Голік показав які дороги будуть відремонтовані в Україні у 2020 році.