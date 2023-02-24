Рада позбавила мандатів нардепів Королевську, Солода та Волошина

За його словами, парламентарі проголосували за позбавлення мандатів цих осіб таким чином:

#9039 - Юрій Солод ("за" 325 голосів),

#9040 - Наталія Королевська ("за" 332 голоси),

#9057 - Олег Волошин ("за" 330 голосів).

Фото: результат голосування Ради за позбавлення мандату Наталії Королевської (t.me/yzheleznyak)

"Оскільки найбільше набрала голосів Королевська, то на фото результат голосування по її постанові", - написав Железняк під фото.

Таким чином, кількість депутатів в українському парламенті зменшилася до 405.

Нагадаємо, раніше в "Слузі народу" анонсували, що на роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну щонайменше три депутати від колишньої партії ОПЗЖ можуть залишитися без мандатів.

Додамо, що 21 лютого в парламент внесли проєкти постанов про позбавлення мандатів Наталії Королевської та її чоловіка Юрія Солода, а вже наступного дня в Раду надійшла заява нардепа Волошина про складання мандата.

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