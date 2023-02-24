UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Рада позбавила мандатів нардепів Королевську, Солода та Волошина

Фото: Наталія Королевска (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Верховна рада припинила повноваження трьох нардепів від забороненої ОПЗЖ. Мова йде про Наталію Королевську та її чоловіка Юрія Солода, а також Олега Волошина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram народного депутата України Ярослава Железняка.

За його словами, парламентарі проголосували за позбавлення мандатів цих осіб таким чином:

  • #9039 - Юрій Солод ("за" 325 голосів),
  • #9040 - Наталія Королевська ("за" 332 голоси),
  • #9057 - Олег Волошин ("за" 330 голосів).

Фото: результат голосування Ради за позбавлення мандату Наталії Королевської (t.me/yzheleznyak)

"Оскільки найбільше набрала голосів Королевська, то на фото результат голосування по її постанові", - написав Железняк під фото.

Таким чином, кількість депутатів в українському парламенті зменшилася до 405.

Нагадаємо, раніше в "Слузі народу" анонсували, що на роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну щонайменше три депутати від колишньої партії ОПЗЖ можуть залишитися без мандатів.

Додамо, що 21 лютого в парламент внесли проєкти постанов про позбавлення мандатів Наталії Королевської та її чоловіка Юрія Солода, а вже наступного дня в Раду надійшла заява нардепа Волошина про складання мандата.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Наталія КоролевськаВерховна радаОпозиційна платформа За життя