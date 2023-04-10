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Рада повернула виплати 30 тисяч гривень військовим, але є нюанс

Ілюстративне фото: Рада повернула виплати 30 тисяч гривень військовим (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Уляна Безпалько

Депутати Верховної ради проголосували за повернення виплат військовим у розмірі 30 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Дмитра Разумкова в Telegram.

За його словами, правки до законопроекту, якими пропонувалося повернути виплати військовим, поліцейським, службі цивільного захисту, підтримали 254 депутати.

Разумков додав, що гроші військовим спрямують за рахунок обмеження зарплат топ-чиновників.

Для того, щоб зміни набули чинності, їх має затвердити голова Ради Руслан Стефанчук та президент України Володимир Зеленський.

Оновлено 16:15

Один з впливових депутатів у "Слузі народу" розповів у коментарі РБК-Україна, що реалізація такого нововведення тягне за собою додаткові витрати на суму близько 60 млрд гривень на місяць.

За словами парламентаря, хоч у бюджеті немає реальних компенсаторів, не винести поправки на голосування у Раді не могли.

"Як наслідок, депутати не змогли не проголосувати "за". А як би інакше це виглядало? Опозиція не втратила б можливості нам цим дорікнути. Фактично влада опинилася на розтяжці", - сказав співрозмовник.

Ще один депутат з президентської фракції додав, що це рішення на 100% не є робочим, оскільки для його імплементації потрібні зміни до бюджетного кодексу.

"Але кого це цікавить? Сьогодні у популістів свято", - зазначив один з нардепів.

Варто зауважити, що з 24 лютого 2022 року в Україні виплачували додаткову грошову винагороду військовим, які не беруть участь у бойових діях, у розмірі 30 тисяч гривень. Але з 1 лютого 2023 року такі щомісячні виплати скасували.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українським військовим доступні деякі нарахування лише після мобілізації.

Також ми писали, що в Україні затвердили новий рівень грошового забезпечення військовослужбовців у 2023 році.

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