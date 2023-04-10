Рада вернула выплаты 30 тысяч гривен военным, но есть нюанс

По его словам,правки в законопроект, которыми предлагалось вернуть выплаты военным, полицейским, службе гражданской защиты, поддержали 254 депутата.

Разумков добавил, что деньги военным направят за счет ограничения зарплат топ-чиновников.

Для того, чтобы изменения вступили в силу, их должен утвердить глава Рады Руслан Стефанчук и президент Украины Владимир Зеленский.

Обновлено 16:15

Один из влиятельных депутатов в "Слуге народа" рассказал в комментарии РБК-Украина, что реализация такого нововведения влечет за собой дополнительные расходы на сумму около 60 млрд гривен в месяц.

По словам парламентария, хоть в бюджете нет реальных компенсаторов, не вынести поправку на голосование в Раде не могли.

"Как следствие, депутаты не смогли не проголосовать "за". А как бы иначе это выглядело? Оппозиция не упустила бы возможности нас в этом упрекнуть. Фактически власть оказалась на растяжке", - сказал собеседник.

Еще один депутат из президентской фракции добавил, что это решение на 100% не рабочее, поскольку для его имплементации нужны изменения в бюджетный кодекс.

"Но кого это интересует? Сегодня у популистов праздник", - отметил один из нардепов.

Стоит заметить, что с 24 февраля 2022 года в Украине выплачивали дополнительное денежное вознаграждение военным, которые не участвуют в боевых действиях, в размере 30 тысяч гривен. Но с 1 февраля 2023 года такие ежемесячные выплаты отменили.