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Рада вернула выплаты 30 тысяч гривен военным, но есть нюанс

Иллюстративное фото: Рада вернула выплаты 30 тысяч гривен военным (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Ульяна Безпалько

Депутаты Верховной рады проголосовали за возвращение выплат военным в размере 30 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Дмитрия Разумкова в Telegram.

По его словам,правки в законопроект, которыми предлагалось вернуть выплаты военным, полицейским, службе гражданской защиты, поддержали 254 депутата.

Разумков добавил, что деньги военным направят за счет ограничения зарплат топ-чиновников.

Для того, чтобы изменения вступили в силу, их должен утвердить глава Рады Руслан Стефанчук и президент Украины Владимир Зеленский.

Обновлено 16:15

Один из влиятельных депутатов в "Слуге народа" рассказал в комментарии РБК-Украина, что реализация такого нововведения влечет за собой дополнительные расходы на сумму около 60 млрд гривен в месяц.

По словам парламентария, хоть в бюджете нет реальных компенсаторов, не вынести поправку на голосование в Раде не могли.

"Как следствие, депутаты не смогли не проголосовать "за". А как бы иначе это выглядело? Оппозиция не упустила бы возможности нас в этом упрекнуть. Фактически власть оказалась на растяжке", - сказал собеседник.

Еще один депутат из президентской фракции добавил, что это решение на 100% не рабочее, поскольку для его имплементации нужны изменения в бюджетный кодекс.

"Но кого это интересует? Сегодня у популистов праздник", - отметил один из нардепов.

Стоит заметить, что с 24 февраля 2022 года в Украине выплачивали дополнительное денежное вознаграждение военным, которые не участвуют в боевых действиях, в размере 30 тысяч гривен. Но с 1 февраля 2023 года такие ежемесячные выплаты отменили.

Напомним, ранее стало известно, что украинским военным доступны некоторые начисления только после мобилизации.

Также мы писали, что в Украине утвердили новый уровень денежного обеспечения военнослужащих в 2023 году.

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