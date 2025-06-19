Рада повернула обов'язкову звітність: що це означає для усіх підприємств України

Українські підприємці, підприємства, установи та організації знову зобов’язані подавати статистичну та фінансову звітність до органів державної статистики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.
Відповідні норми містить ухвалені Верховною Радою зміни до пункту 1 закону "Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни".
Що передбачає прийнята норма:
Як зазначили в Держстаті, з початком повномасштабного вторгнення у 2022 році в Україні було обмежено проведення деяких статистичних спостережень, у тому числі вибіркових обстежень домогосподарств, та публікацію інформації через неповне отримання звітності.
Прийняття звітності не припинялося, а її подання відбувалося на добровільній основі. Так, у III кварталі 2024 року рівень звітування становив 72,3%.
"Дані, зібрані та оброблені Держстатом, стануть основою для формування ефективних державних політик, орієнтованих на відновлення країни, економіки, соціальної сфери. Це також означає поступове повернення до довоєнного рівня обсягу даних і повноцінне відновлення нашої роботи, яка була обмежена через війну", - зазначив голова Державної служби статистики України Арсен Макарчук.
Зміни до закону відновлюють:
Нагадаємо, після початку війни Держстат публікує мінімальні обсяги інформації. Через це державні органи та бізнес орієнтуються на дослідження, які дають дані, що суттєво відрізняються між собою.
Крім того, Держстат публікує дані з великими затримками, коли вони стають вже не актуальними.
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