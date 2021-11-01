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Рада потребует от Кабмина запретить экспорт кислорода, - Арахамия

Автор: Юлия Бойко

Из-за напряженной ситуации с кислородом для COVID-больниц в Украине Верховная рада попросит Кабинет министров временно запретить его экспорт. Под соответствующим письмом уже собирают подписи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии на согласительном совете.

"Предлагаю коллегам по всем фракциям подписать совместное письмо на правительство для того, чтобы временно запретить экспорт кислорода. Или ввести ограничительные меры, потому что сейчас между всеми странами начинается борьба за кислород, как когда-то за вакцины и маски. Чтобы мы весь кислород, который производится в Украине… уже правительство работает со всеми производителями, они работают в три смены. Но все-таки, чтобы предприниматели не манипулировали этим вопросом", - отметил Арахамия.

Напомним, ранее сообщалось, то Кабинет министров выделил 400 млн гривен на закупку кислородных станций.

Дефицит кислорода в украинских больницах наблюдается на фоне повышенного спроса из-за роста госпитализаций пациентов с COVID и остановкой нескольких заводов. В частности, в Одессе ситуация с обеспечением кислорода критическая.

Отметим, ранее правительство Беларуси ввело временный запрет на вывоз кислорода из страны.

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Кабинет Министров УкраиныДавид АрахамияВерховная рада