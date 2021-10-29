Беларусь запретила вывозить кислород из страны

В Беларуси правительство ввело временный запрет на вывоз кислорода из страны. Он будет действовать в течение шести месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Совмина Беларуси.

Согласно документу, в список запрещенных к вывозу товаров вошли:

кислород газообразный медицинский,

кислород жидкий медицинский,

кислород газообразный технический,

кислород жидкий технический.

В документе указано, что запрет на вывоз кислорода распространяется, в частности, и на страны ЕАЭС (Евразийского экономического союза).

При этом исключением является кислород, который предназначен для гуманитарной помощи другим государствам и перемещается в рамках международных транзитных перевозок.

Также указано, что белорусское правительство уже поручило МИД уведомить о принятом решении Евразийскую экономическую комиссию.