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Беларусь запретила вывозить кислород из страны

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Беларусь, Пятница 29 октября 2021 10:06
Беларусь запретила вывозить кислород из страны Фото: Беларусь запретила вывозить кислород из страны (kyivcity.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В Беларуси правительство ввело временный запрет на вывоз кислорода из страны. Он будет действовать в течение шести месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Совмина Беларуси.

Согласно документу, в список запрещенных к вывозу товаров вошли:

  • кислород газообразный медицинский,
  • кислород жидкий медицинский,
  • кислород газообразный технический,
  • кислород жидкий технический.

В документе указано, что запрет на вывоз кислорода распространяется, в частности, и на страны ЕАЭС (Евразийского экономического союза).

При этом исключением является кислород, который предназначен для гуманитарной помощи другим государствам и перемещается в рамках международных транзитных перевозок.

Также указано, что белорусское правительство уже поручило МИД уведомить о принятом решении Евразийскую экономическую комиссию.

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