Рада потребует от Кабмина запретить экспорт кислорода, - Арахамия

"Предлагаю коллегам по всем фракциям подписать совместное письмо на правительство для того, чтобы временно запретить экспорт кислорода. Или ввести ограничительные меры, потому что сейчас между всеми странами начинается борьба за кислород, как когда-то за вакцины и маски. Чтобы мы весь кислород, который производится в Украине… уже правительство работает со всеми производителями, они работают в три смены. Но все-таки, чтобы предприниматели не манипулировали этим вопросом", - отметил Арахамия.