ru ua
Пн, 01 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Рада вимагатиме від Кабміну заборонити експорт кисню, - Арахамія

Новость на русском →
Київ, Понеділок 01 листопада 2021 14:24
Рада вимагатиме від Кабміну заборонити експорт кисню, - Арахамія Фото: глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Через напружену ситуацію з киснем для COVID-лікарень в Україні Верховна рада попросить Кабінет міністрів тимчасово заборонити його експорт. Під відповідним листом вже збирають підписи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії на погоджувальній раді.

"Пропоную колегам по всіх фракціях підписати спільний лист на уряд для того, щоб тимчасово заборонити експорт кисню. Або ввести обмежувальні заходи, тому що зараз між усіма країнами починається боротьба за кисень, як колись за вакцини і маски. Щоб ми весь кисень, який виробляється в Україні... вже уряд працює з усіма виробниками, вони працюють в три зміни. Але все-таки, щоб підприємці не маніпулювали цим питанням", - зазначив Арахамія.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, то Кабінет міністрів виділив 400 млн гривень на закупівлю кисневих станцій.

Дефіцит кисню в українських лікарнях спостерігається на тлі підвищеного попиту через зростання госпіталізацій пацієнтів з COVID і зупинкою декількох заводів. Зокрема, в Одесі ситуація із забезпеченням кисню критична.

Зазначимо, раніше уряд Білорусі ввів тимчасову заборону на вивезення кисню з країни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України Давид Арахамія Верховна рада
NEWS
Київ на локдауні. Як довго може тривати тотальний карантин
Київ на локдауні. Як довго може тривати тотальний карантин
DAILY
Червоний сигнал. Хто підробляє COVID-документи в Україні і чим це небезпечно
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Червоний сигнал. Хто підробляє COVID-документи в Україні і чим це небезпечно