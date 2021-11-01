Рада вимагатиме від Кабміну заборонити експорт кисню, - Арахамія

Через напружену ситуацію з киснем для COVID-лікарень в Україні Верховна рада попросить Кабінет міністрів тимчасово заборонити його експорт. Під відповідним листом вже збирають підписи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії на погоджувальній раді.

"Пропоную колегам по всіх фракціях підписати спільний лист на уряд для того, щоб тимчасово заборонити експорт кисню. Або ввести обмежувальні заходи, тому що зараз між усіма країнами починається боротьба за кисень, як колись за вакцини і маски. Щоб ми весь кисень, який виробляється в Україні... вже уряд працює з усіма виробниками, вони працюють в три зміни. Але все-таки, щоб підприємці не маніпулювали цим питанням", - зазначив Арахамія.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, то Кабінет міністрів виділив 400 млн гривень на закупівлю кисневих станцій.

Дефіцит кисню в українських лікарнях спостерігається на тлі підвищеного попиту через зростання госпіталізацій пацієнтів з COVID і зупинкою декількох заводів. Зокрема, в Одесі ситуація із забезпеченням кисню критична.

Зазначимо, раніше уряд Білорусі ввів тимчасову заборону на вивезення кисню з країни.