Рада попросила руководство ЕС ускорить рассмотрение заявки на членство

Руководство Верховной рады Украины, представители разных фракций и групп обратились к президенту Европарламента Роберте Мецоле и президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Депутаты просят посодействовать быстрому положительному выводу Европейской комиссии относительно приобретения Украиной членства в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой сообщение на сайте Рады.

"Решение ЕС по неотложной евроинтеграции станет ключевым фактором сдерживания российской агрессии, а также справедливой наградой украинского народа за его борьбу за свободу, демократию и европейские ценности", - говорится в обращении.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подчеркнул, что Украина ежедневно 24/7 прокладывает свой путь в ЕС.

"Мы ищем самый быстрый маршрут, минуя пробки, вызванные бюрократией. Наше желание быть частью европейской семьи настолько сильное, что нас не останавливают никакие обстоятельства. Каждый раз мы доказываем, что достойны быть членом ЕС, платя самую высокую цену - тысячи жизней украинцев. Такую цену не платил ни один народ, ни одна страна, которая является членом ЕС", - сказал Стефанчук.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия в течение нескольких месяцев подготовит заключение по заявке Украины на вступление в Евросоюз.