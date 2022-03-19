ru ua
Сб, 19 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Рада попросила руководство ЕС ускорить рассмотрение заявки на членство

Новина українською →
Украина, Суббота 19 марта 2022 13:32
Рада попросила руководство ЕС ускорить рассмотрение заявки на членство Фото: председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Руководство Верховной рады Украины, представители разных фракций и групп обратились к президенту Европарламента Роберте Мецоле и президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Депутаты просят посодействовать быстрому положительному выводу Европейской комиссии относительно приобретения Украиной членства в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой сообщение на сайте Рады.

"Решение ЕС по неотложной евроинтеграции станет ключевым фактором сдерживания российской агрессии, а также справедливой наградой украинского народа за его борьбу за свободу, демократию и европейские ценности", - говорится в обращении.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подчеркнул, что Украина ежедневно 24/7 прокладывает свой путь в ЕС.

"Мы ищем самый быстрый маршрут, минуя пробки, вызванные бюрократией. Наше желание быть частью европейской семьи настолько сильное, что нас не останавливают никакие обстоятельства. Каждый раз мы доказываем, что достойны быть членом ЕС, платя самую высокую цену - тысячи жизней украинцев. Такую цену не платил ни один народ, ни одна страна, которая является членом ЕС", - сказал Стефанчук.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия в течение нескольких месяцев подготовит заключение по заявке Украины на вступление в Евросоюз.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз
NEWS
Гуманитарные коридоры на 19 марта: где сегодня будет проводиться эвакуация
Гуманитарные коридоры на 19 марта: где сегодня будет проводиться эвакуация
DAILY
Гаага для агрессора. Ответит ли Путин перед "трибуналом" за войну против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Гаага для агрессора. Ответит ли Путин перед "трибуналом" за войну против Украины