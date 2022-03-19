Рада попросила керівництво ЄС прискорити розгляд заявки на членство

Керівництво Верховної ради України, представники різних фракцій і груп звернулися до президента Європарламенту Роберти Мецоли та президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Депутати просять посприяти швидкому позитивному висновку Європейської комісії щодо набуття Україною членства в ЄС.

Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням повідомлення на сайті Ради.

"Рішення ЄС щодо невідкладної євроінтеграції стане ключовим фактором стримування російської агресії, а також справедливою винагородою українського народу за його боротьбу за свободу, демократію та європейські цінності", - йдеться у зверненні.

Голова Верховної ради Руслан Стефанчук підкреслив, що Україна щоденно 24/7 торує свій шлях до ЄС.

"Ми шукаємо найшвидший маршрут, оминаючи затори, спричинені бюрократією. Наше бажання бути частиною європейської сім’ї настільки сильне, що нас не зупиняють жодні обставини. Щоразу ми доводимо, що достойні бути членом ЄС, сплачуючи найвищу ціну - тисячі життів українців. Таку ціну не платив жоден народ, жодна країна, яка є членом ЄС", - сказав Стефанчук.

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія протягом декількох місяців підготує висновок щодо заявки України на вступ до Євросоюзу.