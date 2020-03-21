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Рада у понеділок протестує законопроект про дистанційну роботу депутатів

Новини » Політика     21.03.2020 - 17:45
Рада у понеділок протестує законопроект про дистанційну роботу депутатів
Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

У симулятивному засіданні візьмуть участь близько 50-ти народних депутатів

У понеділок, 23 березня, у Верховній раді планують провести симулятивное засідання депутатів, щоб дізнатися на практиці, чи зможе парламент працювати в дистанційному режимі під час карантину. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Так, голова фракції нагадав, що 20 березня перший заступник голови Верховної ради Руслан Стефанчук зареєстрував законопроект №3250, який передбачає проведення засідань парламенту в режимі відеоконференції.

"Ми працюємо над законом про дистанційне голосування. На понеділок плануємо зробити симуляцію процесу для того, щоб технічно відпрацювати його", - розповів Арахамія.

За його словами, у симулятивному засіданні візьмуть участь близько 50-и народних депутатів. Сам технічний експеримент реалізації законопроекту планується з використанням спеціальної програми для відеоконференцій - Microsoft Teams.

"Спробуємо провести таке засідання, щоб подивитися, як воно працює, яким чином голоси можна реєструвати, і інше", - додав Арахамія.

За його словами, цей законопроект, ймовірно, буде розглянуто на позачерговому засіданні парламенту на наступному тижні.

"Цей проект точно піде в другий пакет антикоронавірусних законопроектів", - підкреслив він.

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