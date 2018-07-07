Рада может поделиться опытом создания коммуникационной стратегии с парламентами стран ЕС

В Евросоюзе назвали недавно принятую ВР стратегию по коммуникации передовым лидером в этом направлении

Верховная рада Украины могла бы поделиться опытом разработки коммуникационной стратегии с парламентами стран Европейского союза. Об этом сообщил руководитель проекта ЕС-ПРООН "Рада за Европу" Джонатан Мерфи в ходе конференции "Трансформация парламента: вызовы и достижения", передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы не должны недооценивать возможность продолжения партнерства с европейской системой парламентов. Нет ничего важнее обмена знаниями и наработками. Это может быть движение в двух направлениях. Это дает возможность Украине поделиться своим успехом. Например, недавно принятая стратегия по коммуникации - это передовой лидер в этом направлении",- заявил Мерфи

По его словам, в парламентах стран ЕС могут заинтересоваться опытом в создании коммуникационной стратегии.

"Это единственная парламентская стратегия коммуникации, о которой я знаю. Ведь она была наработана полностью с гражданским обществом, с парламентариями и работниками секретариата. Мы знаем, что во многих парламентах других стран ЕС есть желание сделать стратегии по коммуникации и компьютеризации реальностью", - заявил Мерфи.

Отметим, 21 ноября 2017 года спикер ВР Андрей Парубий представил коммуникационную стратегию Верховной рады на 2017-2021 годы.

Напомним, в Верховной раде Украины создали рабочую группу по подготовке законопроекта о парламентской службе.