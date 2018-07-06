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В Раде создали рабочую группу для подготовки законопроекта о парламентской службе

НовостиПолитика    06.07.2018 - 17:18
Фото: Петр Боднар (rada.gov.ua)
Фото: Петр Боднар (rada.gov.ua)

Рабочая группа была создана по инициативе регламентного комитета Рады

В Верховной раде Украины создали рабочую группу по подготовке законопроекта о парламентской службе. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Аппарата парламента Петр Боднар, передает пресс-служба ВР.

"Первый заместитель руководителя Аппарата парламента сообщил о создании по инициативе регламентного комитета рабочей группы по подготовке законопроекта о парламентской службе, для принятия которого нужна политическая и экспертная поддержка", - говорится в сообщении.

Боднар подчеркнул, что в реформе парламента одним из ключевых вопросов является статус парламентского аппарата: существуют различные модели функционирования парламентских служб - от полностью независимого статуса и части государственной службы. Вместе с тем он добавил, что служба в парламенте имеет свою специфику и особенности, в отличие от органов исполнительной власти.

Напомним, ранее глава парламента Андрей Парубий отметил, что в Верховной раде введут единые ID-карты для народных депутатов. Спикер ВР подписал распоряжение о запуске Стратегии электронного парламентаризма ВР на 2018-2020 годы.

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Теги публикации: законопроект, Верховная Рада  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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