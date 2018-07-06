В Раде создали рабочую группу для подготовки законопроекта о парламентской службе

Рабочая группа была создана по инициативе регламентного комитета Рады

В Верховной раде Украины создали рабочую группу по подготовке законопроекта о парламентской службе. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Аппарата парламента Петр Боднар, передает пресс-служба ВР.

"Первый заместитель руководителя Аппарата парламента сообщил о создании по инициативе регламентного комитета рабочей группы по подготовке законопроекта о парламентской службе, для принятия которого нужна политическая и экспертная поддержка", - говорится в сообщении.

Боднар подчеркнул, что в реформе парламента одним из ключевых вопросов является статус парламентского аппарата: существуют различные модели функционирования парламентских служб - от полностью независимого статуса и части государственной службы. Вместе с тем он добавил, что служба в парламенте имеет свою специфику и особенности, в отличие от органов исполнительной власти.

Напомним, ранее глава парламента Андрей Парубий отметил, что в Верховной раде введут единые ID-карты для народных депутатов. Спикер ВР подписал распоряжение о запуске Стратегии электронного парламентаризма ВР на 2018-2020 годы.