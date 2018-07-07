Рада може поділитись досвідом створення комунікаційної стратегії з парламентами країн ЄС

У Євросоюзі назвали нещодавно ухвалену ВР стратегію з комунікації передовим лідером у цьому напрямку

Верховна рада України могла б поділитися досвідом розробки комунікаційної стратегії з парламентами країн Європейського союзу. Про це повідомив керівник проекту ЄС-ПРООН "Рада за Європу" Джонатан Мерфі під час конференції "Трансформація парламенту: виклики та досягнення", передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми не маємо недооцінювати можливість продовження партнерства з європейською системою парламентів. Немає нічого важливішого за обмін знаннями та напрацюваннями. Це може бути рух у двох напрямках. Це дає можливість Україні поділитись своїм успіхом. Наприклад, нещодавно ухвалена стратегія з комунікації - це передовий лідер у цьому напрямку",- заявив Мерфі

З його слів, у парламентах країн ЄС можуть зацікавитись досвідом України у створенні комунікаційної стратегії.

"Це єдина парламентська стратегія комунікації, про яку я знаю. Адже вона була напрацьована цілковито з громадянським суспільством, з парламентарями та працівниками секретаріату. Ми знаємо, що в багатьох парламентах інших країн ЄС є бажання зробити стратегії з комунікації та комп’ютеризації реальністю", - заявив Мерфі.

Зазначимо, 21 листопада 2017 року спікер ВР Андрій Парубій презентував комунікаційну стратегію Верховної ради на 2017-2021 роки.

Нагадаємо, у Верховній раді України створили робочу групу з підготовки законопроекту про парламентську службу.