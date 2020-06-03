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Рада не поддержит следующий проект меморандума МВФ, - Арахамия

Новости » Политика     03.06.2020 - 19:07
Рада не поддержит следующий проект меморандума МВФ, - Арахамия
Фото: Давид Арахамия (УНИАН)

По его словам, с МВФ придется вести жесткие переговоры

Рада не поддержит проект меморандума, который Международный валютный фонд (МВФ) предлагает в следующей программе. С МВФ придется вести жесткие переговоры.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире "Украина 24", передает РБК-Украина.

По его словам, это не касается программы Stand by. Транш по ней Украина должна получить на следующей неделе.

"Ничего не затягивается. В чем есть двузначность толкования. Есть программа stand by - это кредит, на который уже нет никаких условий. Первый транш, я думаю, уже на следующей неделе он должен быть. А дальше есть новая программа сотрудничества с МВФ, где есть проект меморандума, в котором многие вещи изложены так, что не будут восприняты ни украинским обществом, ни парламентом. Поэтому здесь придется вести жесткие переговоры, и не факт, что они приведут к какому-то успеху. Но это другая программа. Это программа на будущее. Ее есть время пообсуждать и вести переговоры", - заявил Арахамия.

Напомним, ранее сообщалось, что совет МВФ определится с траншем для Украины до 10 июня.

Ранее в интервью РБК-Украина министр финансов Сергей Марченко анонсировал, что МВФ уже 5 июня может провести заседание по кредитной программе для Украины.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новости Украины Верховная РадаМВФСлуга народаДавид Арахамия
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