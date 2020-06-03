Рада не підтримає наступний проект меморандуму МВФ, - Арахамія

Фото: Давид Арахамія (УНІАН)

За його словами, з МВФ доведеться вести жорсткі переговори

Рада не підтримає проект меморандуму, який Міжнародний валютний фонд (МВФ) пропонує в наступній програмі. З МВФ доведеться вести жорсткі переговори.

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі "Україна 24", передає РБК-Україна.

За його словами, це не стосується програми Stand by. Транш по ній Україна повинна отримати наступного тижня.

"Нічого не затягується. У чому є двозначність тлумачення. Є програма stand by - це кредит, на який вже немає ніяких умов. Перший транш, я думаю, вже наступного тижня він повинен бути. А далі є нова програма співпраці з МВФ, де є проект меморандуму, в якому багато речей викладено так, що не буде сприйнято ані українським суспільством, ані парламентом. Тому тут доведеться вести жорсткі переговори, і не факт, що вони приведуть до якогось успіху. Але це інша програма. Це програма на майбутнє. Її є час обговорити та вести переговори", - заявив Арахамія.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що рада МВФ визначиться з траншем для України до 10 червня.

Раніше в інтерв'ю РБК-Україна міністр фінансів Сергій Марченко анонсував, що МВФ вже 5 червня може провести засідання за кредитною програмою для України.

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Автор: Анастасия Светлевская