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Рада поддержала запрет на взыскание долгов за коммуналку

Фото: с украинцев не будут принудительно взыскивать долги за коммуналку (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Верховная рада в первом чтении поддержала запрет на принудительное взыскание долгов за коммунальные услуги. За соответствующий законопроект 7531 проголосовали 287 народных депутатов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка.

В частности, законопроект предлагает на период военного положения остановить принудительное исполнение решений о взыскании долгов за коммуналку с физических лиц.

Ранее эта норма действовала в отношении предприятий ОПК, органов военного управления, воинских частей, вузов, учреждений и организаций ВСУ.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцам не будут начислять оплату за коммунальные услуги, если потребитель отсутствует больше 30 дней. Но свое отсутствие нужно подтвердить соответствующим документом.

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