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Рада поддержала в первом чтении законопроект об усилении ответственности в строительной отрасли, - Чернышов

Автор: Артем Горовенко

Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект №5877, который предусматривает усиление административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства в строительной отрасли. Документ призван создать равные условия для всех участников строительного рынка.

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

"В проекте закона говорится о совершенствовании положений Уголовного кодекса Украины и Кодекса Украины об административных правонарушениях в части усиления ответственности за нарушение требований законодательства в сфере градостроительной деятельности. Уверен, принятие этого закона поможет более активно привлекать международные инвестиции в отрасль строительства. Спасибо народным депутатам за поддержку", - подчеркнул Алексей Чернышов.

Законопроект предусматривает, в частности:

  • увеличение штрафов за правонарушения в сфере градостроительной деятельности;
  • четкое определение круга субъектов, на которых могут быть наложены административные взыскания;
  • урегулирование вопроса самовольного строительства путем временного ареста объектов незаконного строительства;
  • усиление уголовной ответственности за самовольное строительство, в том числе на территориях памятников культурного наследия.

Отметим, сейчас инспекторы Государственной инспекции архитектуры и градостроительства рассматривают документацию и выезжают на проверку объектов перед принятием их в эксплуатацию в пределах трех дней, хотя ранее этот процесс занимал до трех месяцев.

Напомним, ранее министр развития общин и территорий Алексей Чернышев отметил, что реформа градостроительной отрасли базируется на трех основных принципах - децентрализации, цифровизации и ответственности.

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Алексей ЧернышовВерховная рада