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Рада підтримала у першому читанні ​законопроект про посилення відповідальності у будівельній галузі, - Чернишов

Автор: Артем Горовенко

Верховна рада підтримала у першому читанні законопроект №5877, який передбачає посилення адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення законодавства у будівельній галузі. Документ покликаний створити рівні умови для всіх учасників будівельного ринку.

Про це повідомив Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

"У проекті закону йдеться про вдосконалення положень Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення у частині посилення відповідальності за порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності. Упевнений, ухвалення цього закону допоможе більш активно залучати міжнародні інвестиції в галузь будівництва. Дякую народним депутатам за підтримку", - наголосив Олексій Чернишов.

Законопроект передбачає, зокрема:

  • збільшення штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності;
  • чітке визначення кола суб’єктів, на яких може бути накладено адміністративні стягнення;
  • врегулювання питання самочинного будівництва шляхом тимчасового арешту об’єктів незаконного будівництва;
  • посилення кримінальної відповідальності за самочинне будівництво, в тому числі на територіях пам’яток культурної спадщини.

Зазначимо, наразі інспектори Державної інспекції архітектури та містобудування розглядають документацію та виїжджають на перевірку об’єктів перед прийняттям їх в експлуатацію у межах трьох днів, хоча раніше цей процес займав до трьох місяців.

Нагадаємо, раніше Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов зазначив, що реформа містобудівної галузі базується на трьох основних принципах - децентралізації, цифровізації та відповідальності.

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