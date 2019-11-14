Рада підтримала підвищення своїх витрат

Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Витрати Ради на 2020 рік складуть майже 2 млрд гривень

Верховна рада України підтримала кошторис на 2020 року, який підвищує витрати на діяльність парламенту. Відповідне рішення підтримали 272 нардепа, передає кореспондент РБК-Україна.

Сукупний кошторис на 2020 рік складе майже 2 млрд гривень. При цьому на заробітну плату нардепів хочуть виділити 642 млн гривень, 46,5 млн гривень - на газету "Голос України" та на висвітлення роботи парламенту в ЗМІ. Також 31 млн гривень виділять на телеканал "Рада", ще 97 млн направлять на автобазу.

Крім того, 23 млн гривень заклали на відрядження, 315 млн гривень спрямують на соціальне забезпечення. Також 765 млн виділять на заробітну плату для іншого персоналу Верховної ради, і ще 144 млн гривень планують витратити на утримання адміністративних будівель.

Нагадаємо, сьогодні, 14 листопада, парламент у другому читанні і в цілому підтримав законопроект про державний бюджет на 2020 рік. Після схвалення законопроекту про бюджет-2020 президент України Володимир Зеленський має підписати його протягом 15 днів.

При цьому РБК-Україна привело основні показники бюджету на наступний рік.