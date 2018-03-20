Рада поддержала постановление о реализации правовой ответственности РФ за агрессию против Украины

Верховная рада Украины поддержала постановление относительно реализации правовой ответственности РФ за вооруженную агрессию против Украины. Соответствующее постановление поддержали 229 нардепов.

Так, Рада поддержала проект постановления №5463 "О комплексе неотложных мероприятий по практической реализации международно-правовой ответственности Российской Федерации за вооруженную агрессию против Украины".

"Согласно Конституции Украины Верховная рада Украины как единственный орган законодательной власти Украины определяет основы внешней политики государства. Верховная рада в пределах своих полномочий может давать рекомендации президенту Украины и Совету национальной безопасности и обороны, а также поручения Кабинету министров Украины, Генеральной прокуратуре Украины, Службе безопасности Украины и Министерству обороны Украины по повышению эффективности защиты национальных интересов Украины на международной арене", - говорится в пояснительной записке.

Так, Рада рекомендует президенту обеспечить разработку единой обобщенной правовой позиции Украины по реализации международно-правовой ответственности РФ за агрессию; также рекомендуется создать межведомственный орган, ответственный за подготовку консолидированной претензии Украины как государства, подвергшегося агрессии, к Российской Федерации как государству-агрессору.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко призвал мировое сообщество усилить санкции против российских властей и лиц, причастных к организации и проведению так называемых выборов в оккупированном Россией Крыму.