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Рада підтримала постанову щодо реалізації правової відповідальності РФ за агресію проти України

НовиниПолітика    20.03.2018 - 16:51
Фото: Андрій Парубій (rada.gov.ua)
Фото: Андрій Парубій (rada.gov.ua)

Відповідну постанову підтримали 229 нардепів

Верховна рада України підтримала постанову щодо реалізації правової відповідальності РФ за збройну агресію проти України. Відповідну постанову підтримали 229 нардепів.

Так, Рада підтримала проект постанови №5463 "Про комплекс невідкладних заходів щодо практичної реалізації міжнародно-правової відповідальності Російської Федерації за збройну агресію проти України".

"Згідно з Конституцією України Верховна рада України як єдиний орган законодавчої влади України визначає засади зовнішньої політики держави. Верховна рада в межах своїх повноважень може надавати рекомендації президенту України і Раді національної безпеки і оборони, а також доручення Кабінету міністрів України, Генеральній прокуратурі України, Службі безпеки України та Міністерству оборони України щодо підвищення ефективності захисту національних інтересів України на міжнародній арені", - йдеться у пояснювальній записці.

Так, Рада рекомендує президенту забезпечити розробку єдиної узагальненої правової позиції України щодо реалізації міжнародно-правової відповідальності РФ за агресію; також рекомендується створити міжвідомчий орган, відповідальний за підготовку консолідованої претензії України як держави, що зазнала агресії, до Російській Федерації як держави-агресора.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко закликав світову спільноту посилити санкції проти російської влади і осіб, причетних до організації та проведення так званих виборів в окупованому Росією Криму. 

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Темы: Засідання Ради    Теги: Російська Федерація, Верховна Рада
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