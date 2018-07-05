Рада поддержала за основу законопроект относительно обнародования законов

Документ поддержали 240 депутатов ВР, притом что фракция БПП не участвовала в голосовании

Верховная рада Украины поддержала за основу законопроект №6518 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения официального опубликования законов Украины и других нормативно-правовых актов", передает корреспондент РБК-Украина.

Подчеркнем, что законопроект поддержали 240 нардепов, учитывая, что фракция "Блок Петра Порошенко" отказалась участвовать в голосовании за любые законы до рассмотрения вопроса обновления Центральной избирательной комиссии.

Фото: голосование без БПП

Проектом предлагается определить, что доведение до сведения населения законов Украины и других нормативно-правовых актов осуществляется, в частности, путем их официального обнародования (опубликования) в соответствии с законом государственными печатными СМИ и официальными печатными изданиями (официальными изданиями) и размещение на официальных сайтах органов госвласти и органов местного самоуправления.

Планируется предусмотреть, что публикация законов и других актов ВР в газете "Голос Украины" будет считаться официальным обнародованием (опубликованием), а официальное опубликование постановления Кабинета министров Украины будет осуществляться в газете "Урядовый курьер".

Кроме того, предлагается установить, что действие закона "О реформировании государственных и коммунальных печатных средств массовой информации" не распространяется на государственные печатные СМИ, учредителями (соучредителями) которых являются органы госвласти, которые в соответствии с законом осуществляют официальное обнародование (опубликование) законов и других нормативно-правых актов (газеты "Голос Украины" и "Правительственный курьер").

Напомним, ранее заместитель главы фракции БПП, народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что фракция "Блок Петра Порошенко" решила не возвращаться в сессионный зал на вечернее пленарное заседание.