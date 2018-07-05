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БПП решила не возвращаться в сессионный зал на вечернее заседание

НовостиПолитика    05.07.2018 - 16:23
Фото: Алексей Гончаренко (УНИАН)
Фото: Алексей Гончаренко (УНИАН)

Замглавы фракции отметил, что президент ожидает от парламента рассмотрения вопроса об обновлении ЦИК

Фракция "Блок Петра Порошенко" решила не возвращаться в сессионный зал. Об этом заявил заместитель главы фракции БПП, народный депутат Алексей Гончаренко, передает корреспондент РБК-Украина.

"БПП решила не возвращаться в зал и не голосовать за законы, пока наши коллеги не пойдут на замену и обновление состава ЦИК. Выборы должна провести новый состав ЦИК. И мы этот вопрос как можно быстрее решить. К сожалению, так случилось, что в решающий момент наши коллеги из НФ не додали голосов. Такая ситуация неприемлема ", - сообщил Гончаренко.

Замглавы фракции заверил, что об окончательном расколе коалиции речь не идет.

"Проблема абсолютно политическая. Требование изменения состава ЦИК - это требование общества. Мы заняли принципиальную позицию и не будем отступать, пока не добьемся, чтобы состав ЦИК был обновлен. Фракции говорят: если что - будем работать без БПП. Пусть попробуют, на это есть 30 дней попробовать. Я бы не сказал, что можно говорить об окончательном расколе коалиции, но раскол в этом вопросе - есть. Эта ситуация длится уже не один месяц", - сообщил Гончаренко.

Нардеп подчеркнул, что без БПП не может быть ни одного результативного голосования.

"Вечернее заседание будет открыто, но без БПП ни одного результативного голосования быть не может", - добавил он.

Гончаренко отметил, что президент Петр Порошенко ожидает от парламента рассмотрения вопроса об обновлении ЦИК.

"Президент ожидает от ВР рассмотрения вопроса об обновлении ЦИК. Непонятно, о чем вести переговоры. В чем проблема, мы не понимаем", - сказал парламентарий.

Напомним, глава фракции БПП Артур Герасимов отметил, что фракция вернется в зал заседаний парламента в случае рассмотрения вопроса о Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и поправки об апелляционной норме Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

Верховная рада может уйти на каникулы с 6 июля, - источник БПП отказывается голосовать за другие проекты в случае неподдержки вопроса ЦИК
Теги публикации: Алексей Гончаренко, Верховная Рада, Блок Петра Порошенко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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