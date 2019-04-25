Рада поддержала за основу закон о "промышленном безвизе"

Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении закон о "промышленном безвизе". Соответствующий законопроект №10183 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об имплементации актов законодательства Европейского союза в сфере технического регулирования" поддержал 241 парламентарий, передает корреспондент РБК-Украина.

Первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко настаивала, чтобы закон приняли в целом, но ее предложение поддержали лишь 202 нардепа. Так же не хватило и голосов на подготовку документа ко второму чтению по сокращенной процедуре - за предложение проголосовали 206 депутатов ВР.

Так, проектом предлагается адаптация национального законодательства в части технических регламентов и оценки соответствия законодательству ЕС; согласование между собой отдельных норм некоторых законодательных актов; совершенствование норм действующих законодательных актов для их надлежащего применения.

Следует подчеркнуть, что принятие закона является необходимым условием для реализации положений Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны. В частности, для окончательного решения Европейской комиссией вопроса о заключении с Украиной Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров (Соглашения АСАА), согласно которой украинские результаты испытаний и сертификации продукции будут признаваться на европейском уровне.

"Это значительно упростит доступ украинской продукции на международные и европейские рынки за счет устранения необходимости прохождения двойных процедур сертификации и испытаний в украинских и европейских органах по оценке соответствия", - говорится в пояснительной записке.

Принятие этого закона должно обеспечить создание условий для дальнейшего устранения технических барьеров в торговле промышленными товарами между Украиной и ЕС, а также положительно повлиять на дерегуляцию и улучшить бизнес-климат в стране, поскольку проектом решается задача по устранению тех требований законодательных актов, реализация которых приведет к возложению чрезмерного административного бремени на хозяйствующие субъекты - как производителей и продавцов промышленной продукции, так и органов по оценке соответствия.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что в прошлом году Украина продала наибольшее количество товаров за всю торговую историю с Евросоюзом.

Как писало РБК-Украина, Министерство экономического развития и торговли Украины сообщало, что экспорт украинских товаров в страны Европейского союза в 2018 году составил 20,2 млрд долларов.