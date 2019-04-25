Рада підтримала за основу закон про "промисловий безвіз"

Верховна рада України підтримала за основу у першому читанні закон про "промисловий безвіз". Відповідний законопроект №10183 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації актів законодавства Європейського союзу у сфері технічного регулювання" підтримав 241 парламентар, передає кореспондент РБК-Україна.

Перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко наполягала, щоб закон прийняли в цілому, але її пропозицію підтримали лише 202 нардепи. Так само не вистачило й голосів на підготовку документу до другого читання за скороченою процедурою - за пропозицію проголосували 206 депутатів ВР.

Так, проектом пропонується адаптація національного законодавства в частині технічних регламентів та оцінки відповідності до законодавства ЄС; узгодження між собою окремих норм деяких законодавчих актів; удосконалення норм діючих законодавчих актів для їх належного застосування.

Слід підкреслити, що прийняття закону є необхідною умовою для реалізації положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Зокрема остаточного вирішення Європейською комісією питання щодо укладення з Україною Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (Угоди АСАА), відповідно до якої українські результати випробувань та сертифікації продукції будуть визнаватись на європейському рівні.

"Це значно спростить доступ української продукції на міжнародні та європейські ринки за рахунок усунення необхідності проходження подвійних процедур сертифікації та випробувань в українських та європейських органах з оцінки відповідності", - сказано у пояснювальній записці.

Прийняття цього закону має забезпечити створення умов для подальшого усунення технічних бар’єрів в торгівлі промисловими товарами між Україною та ЄС, а також позитивно вплинути на дерегуляцію та покращити бізнес-клімат у країні, оскільки проектом вирішується завдання з усунення тих вимог законодавчих актів, реалізація яких матиме наслідком покладення надмірного адміністративного тягаря на суб’єктів господарювання - як виробників та продавців промислової продукції, так і органів з оцінки відповідності.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко заявив, що в минулому році Україна продала найбільшу кількість товарів за всю торговельну історію з Євросоюзом.

Як писало РБК-Україна, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України повідомляло, що експорт українських товарів до країн Європейського союзу в 2018 році склав 20,2 млрд доларів.