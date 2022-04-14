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Рада поддержала лишение предателей государственных наград

Фото: Верховная рада Украины (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Верховная рада Украины поддержала лишение предателей государственных наград. Соответствующий законопроект №6163 проголосовали в первом чтении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Слуги народа".

Как заявил один из инициаторов проекта, первый вице-спикер Александр Корниенко, государственные награды заберут у тех, кто проявил пренебрежение территориальной целостностью и суверенитетом Украины. Лишение наград будет осуществляться по представлению Верховной рады или СНБО, а окончательное решение - за президентом.

Основания для лишения государственных наград:

  • популяризация или пропаганда государственных органов государства-агрессора и его должностных лиц;
  • оправдание, признание правомерности или публичное отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, аннексии украинской территории, нарушение территориальной целостности, суверенитета Украины;
  • участие в вооруженной агрессии против Украины или в оккупационных силах или оккупационных администрациях государства-агрессора.

Напомним, ранее стало известно, сколько осужденных защищает Украину после помилования.

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