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Рада підтримала позбавлення зрадників державних нагород

Фото: Верховна рада України (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Верховна рада України підтримала позбавлення зрадників державних нагород. Відповідний законопроект № 6163 проголосували в першому читанні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Слуги народу".

Як заявив один з ініціаторів проекту, перший віце-спікер Олександр Корнієнко, державні нагороди заберуть у тих, хто проявив нехтування територіальною цілісністю і суверенітетом України. Позбавлення нагород здійснюватиметься за поданням Верховної ради або РНБО, а остаточне рішення - за президентом.

Підстави для позбавлення державних нагород:

  • популяризація або пропаганда державних органів держави-агресора та її посадових осіб;
  • виправдання, визнання правомірності або публічне заперечення збройної агресії РФ проти України, анексії української території, порушення територіальної цілісності, суверенітету України;
  • участь у збройній агресії проти України або в окупаційних силах або окупаційних адміністраціях держави-агресора.

Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки засуджених захищає Україну після помилування.

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