Рада підтримала позбавлення зрадників державних нагород

Верховна рада України підтримала позбавлення зрадників державних нагород. Відповідний законопроект № 6163 проголосували в першому читанні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Слуги народу".
Як заявив один з ініціаторів проекту, перший віце-спікер Олександр Корнієнко, державні нагороди заберуть у тих, хто проявив нехтування територіальною цілісністю і суверенітетом України. Позбавлення нагород здійснюватиметься за поданням Верховної ради або РНБО, а остаточне рішення - за президентом.
Підстави для позбавлення державних нагород:
Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки засуджених захищає Україну після помилування.
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