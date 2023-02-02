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Рада планує звільнити імпортні коптери, тепловізори та рації від податків

Фото: голова Комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Олександр Білоус

Комітет Верховної ради з питань фінансів податкової та митної політики рекомендував парламенту прийняти за основу і в цілому два законопроекти про звільнення від ПДВ та мита: коптерів, тепловізорів, коліматорів, рацій та приладів нічного бачення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову фінансового комітету Верховної ради Данилу Гетманцева в Telegram.

За його даними, рекомендовані до схвалення наступні документи:

  • Законопроект N8360 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сприяння ввезенню на територію України безпілотних літальних апаратів та деяких інших товарів".
  • Законопроект N8361-д "Про внесення зміни до Митного кодексу України щодо сприяння ввезенню на митну територію України безпілотних літальних апаратів та деяких інших товарів".

Окрім того, в доопрацьованій редакції законопроекту Комітетом було вирішено питання щодо незастосування до таких товарів заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, у тому числі заходів державного експортного контролю.

Нагадаємо, наприкінці 2022 року звільнили від мита і ПДВ "Старлінки" та генератори.

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