Рада планирует освободить импортные коптеры, тепловизоры и рации от налогов

Комитет Верховной рады по вопросам финансов налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять за основу и в целом два законопроекта об освобождении от НДС и пошлины: коптеров, тепловизоров, коллиматоров, раций и приборов ночного видения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу финансового комитета Верховной рады Даниилу Гетманцева в Telegram.
По его данным, рекомендованы к одобрению следующие документы:
Кроме того, в доработанной редакции законопроекта Комитетом был решен вопрос о неприменении к таким товарам мер нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности, в том числе мер государственного экспортного контроля.
Напомним, в конце 2022 года освободили от пошлины и НДС "Старлинки" и генераторы.