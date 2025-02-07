Рада планує ухвалювати закони щодо євроінтеграції у прискореному режимі

Верховна Рада України планує ухвалювати закони щодо євроінтеграції у прискореному режимі. Відповідний законопроєкт вже розглядають.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Верховної Ради Руслан Стефанчук на конференції "Вступ України до ЄС: формування трансформаційного порядку денного".
Він зазначив, що процес євроінтеграції - колосальний за своїм обсягом і вимагатиме максимальної чіткості, концентрації всіх демократичних інституцій, зокрема, вимагатиме реформування багатьох процесів Верховної Ради.
"Тому перше, що ми запропонували разом з колегами, це законопроєкт 8242 за моїм авторством, авторством Олександра Корнієнка, Олени Кондратюк і багатьох інших, це так званий фаст-трек для роботи євроінтеграційного законодавства", - заявив спікер ВРУ.
Як заявив Стефанчук, зараз цей законопроєкт розглядають. На його думку, у законопроєкту є потенціал бути прийнятим.
"Тобто будь-який законопроєкт, який визнаний євроінтеграційним, до якого не має питань ні з боку уряду, як того, хто буде вносити цей законопроєкт, ні з боку парламенту, він може прийматися в одне читання, як закон. Це суттєво спростить проходження багатьох законопроєктів", - пояснив він.
Україна під час повномасштабної війни зробила крок до вступу в Європейський Союз та НАТО. Наприкінці лютого 2022 року Україна подала заяву на членство в ЄС лише через кілька днів після початку Росією повномасштабного вторгнення.
У червні того ж року Україні надали статус кандидата на вступ до ЄС. Вже у 2023 році Єврорада ухвалила рішення про відкриття переговорів з Україною щодо вступу. При цьому Україна продовжує виконувати "домашню роботу" для євроінтеграції.
Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що Україна зможе приєднатися до Європейського Союзу за п'ять років.
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