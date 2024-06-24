Рада планує перейменувати 83 населених пункти в Україні

Як зазначається в пояснювальній записці, комітет Ради розглянув 83 пропозиції органів місцевого самоврядування, військових адміністрацій населених пунктів та рекомендації Національної комісії зі стандартів державної мови щодо перейменування окремих населених пунктів.

Серед вищевказаних пропозицій та рекомендацій пропонується перейменувати: 1 місто, 10 селищ, 72 села.

Зокрема, у Луганській області пропонується перейменувати місто Сорокине Довжанського району на Сорочине.

Також планується перейменувати декілька сіл Юр’ївка на Юріївка. Крім того, перейменують село Побєда на Перемога, Майське на на Гайок, Южне на Гаї, Восточне на Іванків, Тавричеське на Таврійське, Юльївка на Юліївка, Котляри на Котлярі, Травкине на Травчине та ін.

Обґрунтування законопроекту

Перейменування географічних об’єктів, пов’язане з необхідністю приведення назв у відповідність із вимогами закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії" та зі стандартами державної мови.

Рішення про перейменування населених пунктів, назви яких не відповідають стандартам державної мови, приймається Верховною радою на підставі рекомендацій Національної комісії зі стандартів державної мови.

До цього, органам місцевого самоврядування, військовим адміністраціям було доручено у шестимісячний строк внести на розгляд Верховної ради пропозиції щодо перейменування.