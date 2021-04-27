Рада планирует запретить рекламу е-сигарет

"За" проголосовали 284 парламентария.

Закон предлагает запретить рекламу электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах, а также ТИЭН.

Рекламу таких изделий предусмотрено заменить социальной антирекламой.

В частности, рекламодатели алкогольных напитков и табачных изделий, е-сигарет, жидкостей, используемых в них, обязаны направлять на производство и распространение социальной рекламы о вреде табакокурения, потребления е-сигарет и злоупотребления алкоголем не менее 5 процентов средств, потраченных ими на распространение рекламы своей продукции в пределах Украины.

Распорядители этих средств ежеквартально обнародуют отчет об их использовании.